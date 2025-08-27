В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

С 2014 года преимущества нахождения РФ в торговой организации начали сокращаться "на фоне общего ухудшения двусторонних отношений с Европейским союзом, США и рядом других стран", отмечается в пояснительной записке

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от думской фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером СРЗП Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о денонсации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) от 15 апреля 1994 года. Парламентарии также предлагают признать утратившим силу закон о ратификации указанного протокола, документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2014 года преимущества нахождения РФ в ВТО начали сокращаться "на фоне общего ухудшения двусторонних отношений с Европейским союзом, США и рядом других стран, допускающих недружественные и ограничительные действия в отношении России". Авторы инициативы подчеркнули, что за время нахождения России в ВТО страны - участницы организации ввели в отношении РФ многочисленные санкции.

В связи с этим депутаты считают целесообразным "переходить на новые экономической интеграции в виде заключения новых международных соглашений с отдельными государствами либо с отдельным блоком" с общими целями и интересами. Кроме того, согласно пояснительной записке, выход из ВТО нужен "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты".

Правительство РФ инициативу депутатов не поддержало. Как указано в отзыве кабмина, благодаря членству в ВТО "Россия получила доступ к эффективному инструментарию для продвижения и защиты интересов российских компаний". "Положительное влияние членства в ВТО на показатели российского экспорта подтверждается его стабильным ростом практически по всем несырьевым группам товаров", - добавили в правительстве.

В отзыве подчеркивается, что проведение протекционистской политики в качестве самозащиты против санкций может быть достигнуто в рамках правил Всемирной торговой организации, а в случае выхода из ВТО Россия "продолжит выполнять большинство своих обязательств в сфере торговли, будет связана более низкими тарифными обязательствами партнеров и при этом лишится всех прав члена Организации". " Выход России из ВТО был бы выгоден недружественным государствам, рассматривающим это как один из инструментов экономической изоляции российской экономики", - заключили в кабмине.