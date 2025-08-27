Силуанов: кабмин рассмотрит проект бюджета на 2026 год в середине сентября

Основным приоритетом на следующие три года будет обеспечение ресурсами национальных целей развития, указал министр финансов России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на следующие три года в середине сентября. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Бюджет мы рассмотрим в правительстве в середине сентября, сейчас готовим предложение по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами. С тем, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами. В настоящее время идет такая очень активная работа с ведомствами", - сказал Силуанов.

При этом он подчеркнул, что основным приоритетом бюджета на следующую трехлетку будет обеспечение ресурсами национальных целей развития.

Проект бюджета готовится в соответствии с бюджетным правилом и будет сбалансированным, отметил министр финансов России.