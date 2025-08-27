Это может привести к увеличению доходов федерального бюджета, отметили в правительстве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, который снимает номинальное ограничение на максимальный размер штрафов для банков за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Соответствующее заключение кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - указано в заключении.

В кабмине отметили, что реализация законопроекта "может привести к увеличению доходов федерального бюджета, администрируемых Банком России, в связи с поступлением сумм административных штрафов, налагаемых должностными лицами Банка России, в повышенном размере". При этом выделять дополнительные бюджетные средства не потребуется, поскольку нововведения будут реализованы "в рамках действующих полномочий Банка России".

О законопроекте

Законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. За нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России размер штрафа составляет до 0,1% размера уставного капитала кредитной организации (не более 1 млн рублей), а за неисполнение предписаний об устранении нарушений законодательства - до 1% размера уставного капитала кредитной организации, но не более 10 млн рублей.

Документ предусматривает, что размер штрафов будет привязан к величине капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и нормативных актов Банка России и до 1% за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений. Как ранее объяснял Аксаков, благодаря нововведениям верхняя граница штрафов перестанет быть фиксированной, а ответственность банков станет "более соразмерной их экономическим возможностям", что также повысит защиту клиентов.

В заключении правительства отмечается, что нововведения коснутся нарушений банками требований законов о потребительских кредитах, о кредитных договорах с мобилизованными бойцами, участниками СВО и членами их семей и закона "О банках и банковской деятельности" "в части регулирования операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц и регулирования отношений, связанных с заключением с физическим лицом договоров об оказании финансовых услуг от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации". Также речь идет о наказаниях за нарушения требований нормативных актов Центробанка, принятых в соответствии с указанными законами.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 15 июля 2025 года.