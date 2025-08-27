Решетников: турпоток по России в летний сезон достигнет 48 млн поездок

Показатель может вырасти на 8% по сравнению с летом 2024 года, отметил министр экономического развития

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России с мая по сентябрь 2025 года прогнозируется на уровне 48 млн поездок, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 млн поездок по стране - это рост плюс 8% к прошлому году. За май - июнь видим, что было 16,5 млн, плюс 10 процентов", - сказал он.

По словам министра, самыми популярными у туристов направлениями традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье. В частности, турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом 2024 года, в Краснодарский край - также немного увеличился, несмотря на ситуацию в Анапе. "Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона", - подчеркнул Решетников.

Кроме того, заметный рост числа турпоездок показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области.

Глава МЭР отметил, что все чаще по России путешествуют иностранные туристы. В частности, въездной турпоток в июне 2025 года возрос на 18% по сравнению с июнем 2024 года. Этому способствуют упрощение визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia.