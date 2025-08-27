Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил об увеличении количества туристических поездок с прошлого лета на 18%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество туристических поездок иностранцев по России выросло с прошлого лета на 18%. Это хороший показатель, заметил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"У нас летний туристический сезон заканчивается", - отметил глава государства, требуя доложить о ситуации профильного министра - руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова.

Министр сообщил о росте числа туристических поездок по России в этом году, в том числе и со стороны иностранных туристов. "Прилично - 18%", - заметил Путин.

Также Решетников доложил о новой системе классификации гостиниц. Он призвал отельеров поскорее произвести оценку и напомнил о введении с 6 сентября штрафов за отказ пройти процедуру. "Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - резюмировал президент.