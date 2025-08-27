В 2025 году также увеличены лимиты программы льготного кредитования, сообщил министр экономического развития РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Инфраструктура для новых курортов начала создаваться в Дагестане и Бурятии в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В активную фазу вступает проект "Пять морей и озеро Байкал". Дополнили его проектом в Балаклаве. Уже приступили к созданию инфраструктуры в Дагестане и Бурятии", - сказал министр.

Решетников напомнил, что в этом году дополнительно увеличены лимиты программы льготного кредитования. В стадии стройки и проектирования находятся 78 тыс. гостиничных номеров - это 347 новых отелей, из которых 28 на 5 тыс. номеров уже введены в эксплуатацию.

Также развиваются крупные инвестиционные проекты. В частности, планируется построить 21 аквапарк, 16 горнолыжных комплексов и четыре парка развлечений. Регионам распределена единая субсидия на развитие туризма, а также средства на создание модульных гостиниц, добавил глава Минэкономразвития РФ.