МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - июнь 2025 года сократилась на 64,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 54,21 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Татнефти" за отчетный период снизилась на 5,69%, до 878,15 млрд рублей.

Доналоговая прибыль составила 81,54 млрд рублей против 194,76 млрд рублей в 2024 году. Операционная прибыль снизилась на 43,5%, до 111,18 млрд рублей.

В отчетности компании отмечается, что в январе 2025 года за счет приобретения 5% в уставном капитале казахстанского производителя шин ТОО "Tengri Tyres" группа довела долю участия в данном обществе до 51% и получила над ним контроль. Цена приобретения 5% составила 1 млрд рублей, денежное вознаграждение было выплачено в полном объеме в первом квартале 2025 г.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций.