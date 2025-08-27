Можно получить хороший экономический и кадровый эффект, указал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил принять поправки, позволяющие предприятиям направлять часть фонда оплаты труда на подготовку и профориентацию кадров без налогообложения. Как сообщил парламентарий ТАСС, соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в правительство.

Нилов посетил Челябинский кузнечно-прессовый завод и "Завод роботов", где, по его словам, уже реализована эффективная система профориентации, "когда работают студенты средних специальных учебных заведений, получают зарплату, проходят практику". "Все это делается благодаря тому, что работодатели заинтересованы в этом процессе, то есть предприятия, в частности, "Завод роботов" и Челябинский кузнечно-прессовый завод, вкладывают средства в функционирование этой системы. И система дает результат тогда, когда работодатель заинтересован", - подчеркнул депутат.

"Если стимулировать работодателя, чтобы предприятия своими деньгами готовили и профориентировали кадры, и вот этот опыт распространить на работодателей всей страны, мы получили бы хороший экономический и кадровый эффект. Для того чтобы заинтересованность работодателя получить, необходимо предусмотреть определенные стимулирующие механизмы", - сказал Нилов.

В качестве одного из решений Нилов предложил законодательно разрешить предприятиям направлять часть фонда оплаты труда на подготовку кадров без налоговой нагрузки. "Таким стимулирующим механизмом может быть модель, при которой от определенной доли фонда оплаты труда, например 3%, можно было бы тратить на профориентацию, эти средства не облагались бы налогами. Это позволило бы предприятиям вкладывать деньги не из прибыли, а из текущих расходов", - пояснил он.

По словам депутата, соответствующую законодательную инициативу он намерен разработать совместно с первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Валерием Гартунгом. "Мы договорились разработать законопроект и выйти с таким предложением в правительство для того, чтобы скорректировать налоговое законодательство и простимулировать работодателей участвовать в системе подготовки кадров, которые сегодня так требуются экономике", - добавил он.