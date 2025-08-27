Губернатор Травников: программа "Технопрома" отражает стоящие перед РФ задачи

Форум 2025 года проходит под заголовком "Наука в каждой индустрии"

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Программа международного форума "Технопром", который открылся в Новосибирске, сфокусирована на актуальных задачах, стоящих перед страной, в области развития человеческого потенциала и технологий. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на церемонии открытия.

"Технопром" этого года проходит под заголовком "Наука в каждой индустрии" <...>. Мне кажется, это сочетание отражает актуальные задачи, которые стоят перед страной и регионами. Мы все знаем, что стартовали новые национальные проекты, инициированные в прошлом году нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И в этих национальных проектах с этим акцентом уделено особое внимание раскрытию человеческого потенциала через исследования, через образование и, конечно же, обеспечению технологического развития целым блоком нацпроектов. Именно этому посвящен форум", - сказал Травников.

По его словам, "Наука в каждой индустрии" отражает не только название, но и суть программы "Технопрома-2025". В основе этого подхода лежит "треугольник Михаила Лаврентьева" - создателя Сибирского отделения РАН , который и определил миссию форума по объединению науки, исследований и промышленности.

Ожидается, что около 30 тысяч человек посетят площадки форума с 27 по 30 августа. Деловая программа включает семь отраслевых направлений: от средств производства до беспилотных систем. Пленарное заседание о подготовке кадров проведет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Впервые регионы России представят достижения на специальной аллее. Выставочное пространство поделено на кварталы по концепции "треугольника Лаврентьева" - связи образования, науки и производства.

В дни проведения форума запланирована культурная программа. По бейджам можно будет бесплатно посетить Краеведческий и Художественный музеи, съездить на экскурсии по предприятиям области и на фестиваль "Техноарт" в центре Новосибирска с 29 по 31 августа. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.