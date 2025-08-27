Это в основном свяжут с возобновляемыми источниками электроэнергии, указал министр энергетики России Сергей Цивилев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает до конца 2025 года ввести в эксплуатацию 1 600 МВт новых энергомощностей, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В регионах с опережающим ростом спроса ведется системная работа по увеличению мощности и развитию сетевого комплекса. В этом году до конца года мы планируем ввести 1 600 МВт новых мощностей. Это большей частью будет связано с возобновляемыми источниками электроэнергии. В основном это будет в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и на Дальнем Востоке", - сказал он.

По словам министра, Минэнерго утвердило план модернизации ключевых сетевых узлов на 2025-2027 годы. В него включено строительство распределенных подстанций, резервных линий и внедрение энергоаккумулирующих систем мощностью 100 МВт.

"Это до конца этого года 100 МВт в Крыму и 250 МВт - в Краснодарском крае", - добавил Цивилев.

Он подчеркнул, что Минэнерго реализует системный комплекс мер по оптимизации стоимости производства и передачи электроэнергии - формирует новую нормативно-правовую базу, внедряет единые стандарты, типовые проектные и технические решения. Кроме того, министерство готовит современные модели управления в организации строительства, новые отраслевые финансовые инструменты, а также отраслевой заказ на оборудование и инновации.