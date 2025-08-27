Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в I полугодии снизилась втрое

Выручка компании упала почти на 19%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русснефти", приходящаяся на акционеров материнской компании, по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года более чем в три раза и составила 11,84 млрд рублей против 38,48 млрд рублей годом ранее. Это следует из материалов компании.

Выручка компании снизилась почти на 19%, до 119,6 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась более чем на 25%, до 35,1 млрд рублей. Операционная прибыль составила 21,5 млрд рублей против 39,5 млрд рублей годом ранее.

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE.