В Приангарье на ликвидацию вреда от Байкальского ЦБК направят 15 млрд рублей

Всего предстоит утилизировать более 6,5 млн куб. м накопленных отходов

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Более 15 млрд рублей будет выделено на ликвидацию накопленного вреда от Байкальского ЦБК в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам его рабочей поездки в регион.

Байкальск с населением 13 тыс. человек находится на южном берегу Байкала. Байкальский ЦБК (БЦБК) был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода.

"Мы находимся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он начал свою деятельность в 1960-х годах. И более чем за полвека его работа привела к накоплению большого объема опасных отходов. После закрытия комбината его объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, что создавало риски для экосистемы Байкала. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда правительство России уже выделило больше 11 млрд рублей. А всего запланировано направить свыше 15 млрд. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", - приводятся в сообщении слова Патрушева.

Он отметил, что всего предстоит утилизировать более 6,5 млн куб. м отходов. Ликвидацией накопленного вреда на территории занимается Минприроды РФ и Росатом. Также Патрушев дал поручение Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ, другими ведомствами и регионом определить первоочередные задачи в рамках программы социально-экономического развития Байкальска.