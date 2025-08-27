В обзоре аналитической компании "Эйлер" также отметили, что золото из ртути может быть произведено и с помощью обратного ядерного процесса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Идея производства искусственного золота пока еще далека от физического воплощения, чтобы представлять какую-либо угрозу золотодобытчикам или ценам на драгметалл на горизонте ближайших десятилетий. Об этом говорится в обзоре аналитической компании "Эйлер" (есть у ТАСС).

Ранее американский стартап Marathon Fusion предложил превращать ртуть в золото. При этом цель компании - сделать термоядерную энергетику экономически выгодной благодаря дорогому побочному продукту, золоту. Компания заявляет, что в отличие от прежних попыток ученых новый метод является масштабируемым и технически реализуемым. По расчетам Marathon Fusion, одна термоядерная электростанция мощностью 1 ГВт сможет производить до 5 тонн золота ежегодно без ущерба для выработки энергии.

В "Эйлере" отмечают, что в публичном доступе пока нет детального технико-экономического обоснования проекта, но на текущем этапе он уже выглядит противоречиво. "Во-первых, по расчетам независимых ученых физиков-ядерщиков, такая термоядерная электростанция будет производить в год не заявленные 5 тонн золота, а в лучшем случае 7,5 кг. Кроме того, термоядерный процесс производства сопряжен с негативными радиоактивными эффектами - чтобы полученное таким способом золото стало полностью безопасным для использования в ювелирных изделиях, оно должно провести 15-20 лет в специальном хранилище", - отмечают аналитики.

В "Эйлере" отметили, что золото из ртути может быть произведено и с помощью обратного ядерного процесса. "В отличие от схемы Marathon Fusion эта более изученная технология предлагает добавлять 1 нейтрон к изотопу ртути-196, который впоследствии станет нестабильной ртутью-197 и аналогично превратится в золото. Такой способ предполагает, что из 1 кг ртути получится около 0,73 г золота, что даже без учета огромных капзатрат на строительство проекта заранее означает его убыточность", - говорится в обзоре. В "Эйлере" отмечают, что сейчас 1 кг ртути в стоит около $210, в то время как для выпуска 1 унции золота необходимо 42,6 кг ртути. "Таким образом, 1 унция золота, добытая в лабораторных условиях, будет иметь себестоимость выше $10 000, в то время как само золото сейчас торгуется по цене около $3 350/унция. Кроме того, масштабируемость технологии вызывает вопросы: сейчас в мире добывается около 2 тыс. т ртути в год - это означает, что максимальный возможный выпуск "лабораторного" золота составит всего 1,5 тонн/год (или менее 0,1% от мировой добычи золота в 2024 году)", - добавили в компании.