Есть крайне важные сферы промышленности, в которых Соединенные Штаты должны быть самодостаточными, отметил глава американского Минфина Скотт Бессент

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в будущем может приобрести доли в частных судостроительных компаниях, так как эта отрасль американской промышленности нуждается в преобразовании. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Могут ли это быть другие индустрии, которые нуждаются в реорганизации, наподобие судостроительства? Безусловно, такое может произойти, - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. - Есть крайне важные сферы промышленности, в которых США должны быть самодостаточными".

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет подтвердил, что правительство США может и будет приобретать доли в частных компаниях, следуя примеру недавней сделки с технологической корпорацией Intel.

23 августа Трамп заявил, что США владеют 10-процентной долей Intel. Он отметил, что договорился об этом с руководителем компании Лип-Бу Таном (китайское имя - Чэнь Лиу).