НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Следующий раунд торговых переговоров США и Китая на высоком уровне может состояться в конце октября или начале ноября. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Предполагаю, что я вновь встречусь со своим китайским коллегой, вице-премьером [Госсовета КНР Хэ Лифэном], в конце октября или начале ноября", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Бессент также указал, что визит заместителя министра коммерции Китая Ли Чэнгана в Вашингтон на этой неделе будет носить технический характер и "не будет иметь отношения к ведущимся торговым переговорам".

В последний раз Бессент и Хэ Лифэн встречались в конце июля в Стокгольме. По итогам встречи стороны договорились отложить введение повышенных таможенных пошлин еще на три месяца.