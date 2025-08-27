Предполагается, что совокупная мощность новых объектов может превзойти текущий общий объем производства аналогичных линий ведущего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Китай намерен за год утроить производство процессоров для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Китай, в частности, хочет открыть три новых завода для производства процессоров для компании Huawei.

Предполагается, что совокупная мощность новых объектов может превзойти текущий общий объем производства аналогичных линий ведущего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). SMIC в 2026 году планирует увеличить свои мощности в два раза, добавило издание.