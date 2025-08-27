"Хикари" специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления, а также на торговле продуктами, одеждой, продаже самолетов и научных исследованиях в нанотехнологиях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Американский киноактер Стивен Сигал совместно с сыном Домиником Сигалом стали соучредителями компании "Хикари" в России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным реестра, ООО "Хикари" зарегистрировано 26 августа 2025 года. Как отмечается в документе, фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления, а также на торговле продуктами, одеждой, продаже самолетов и научных исследованиях в нанотехнологиях.

Как отмечается в документе, киноактер имеет 34% доли в данном бизнесе, его сын - 33%, а ООО "Эко-инвест 23", где 55% доли приходится на бизнесмена Михаила Замарина, оставшуюся часть (также 33%).

Ранее 17 июля актер покинул пост гендиректора ООО "Пять элементов", его место занял член совета директоров компании "Водстрой" Владислав Казак. ООО "Пять элементов" было зарегистрировано в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально выступали Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал. Основной вид деятельности структуры - холдинговая компания, ее финансовые показатели не раскрывали.

Стивен Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.