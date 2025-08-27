Регион показал положительную динамику по четырем из десяти направлений Рейтинга качества жизни в 2024 году, сообщила генеральный директор АСИ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Магаданской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет основой для развития новых проектов, в том числе и в креативных индустриях. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам второго дня рабочей поездки в Магаданскую область.

"Магаданская область демонстрирует хороший рост по ключевым социальным направлениям. <…> Подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Магаданской области и АСИ. Отдельным треком идет развитие креативных индустрий, поддержка локальных брендов: здесь мы полагаем, что каждый дальневосточный регион России имеет колоссальный потенциал для развития, в том числе по экспорту и копродукции со странами Юго-Восточной Азии", - написала она в своем Telegram-канале.

Губернатор региона Сергей Носов, в свою очередь, подчеркнул, что главная цель совместной работы заключается в создании условий, при которых каждая семья региона будет чувствовать поддержку. "Документ станет основой для новых проектов, развития инфраструктуры и повышения качества жизни колымчан", - написал Носов в своем Telegram-канале.

Чупшева также отметила, что Магаданская область показала положительную динамику по четырем из десяти направлений Рейтинга качества жизни в 2024 году, в том числе по показателям "Инклюзивность и равенство", "Социальная защита", "Возможности для работы и своего дела" и "Медицинское обслуживание". "За год здесь вдвое увеличилась доля людей с инвалидностью, способных свободно перемещаться по населенному пункту, и в пять раз сократилось время ожидания плановой госпитализации", - добавила глава АСИ.

Кроме того, в рамках поездки Чупшева и Носов провели совет по качеству жизни, где отдельное внимание было уделено поддержке семей. Так, среди мер поддержки семей участников СВО Чупшева выделила уникальную практику, реализуемую только в Магаданской области, - 70% среднего месячного заработка остается за работником и перечисляется на его счет и на счет его семьи, пока он находится на службе в рамках СВО.

Глава агентства также сообщила, что осенью АСИ проведет в Магаданской области проектно-аналитическую сессию, посвященную вопросам поддержки семьи, рождаемости и многодетности. Итогом сессии, по словам Чупшевой, станет конкретный план мероприятий для региона.