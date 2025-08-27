В Башкирии в развитие энергетики вложат порядка 9,5 млрд рублей

В регионе предполагается модернизация энергетических объектов и строительство подстанций

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Финансирование инвестиционных программ двух крупных энергетических компаний Башкирии составит порядка 9,5 млрд рублей в 2025 году, предполагается модернизация энергетических объектов и строительство электрических подстанций. За пять прошедших лет в отрасль вложено более 32 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В текущем году объем вложений планируется на уровне 9,5 млрд рублей. Ведется модернизация энергетических объектов компанией ООО "Башкирская генерирующая компания" в рамках федеральной программы КОММод, и реконструкция и строительство подстанций ООО "Башкирэнерго", - указано в сообщении.

Отмечается, что развитие электроэнергетической инфраструктуры республики ведется на основании инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. За пять прошедших лет объем инвестиций в отрасль превысил 32 млрд рублей. В целом господдержка промышленности региона в 2025 году превысит 1 млрд рублей. По инициативе Министерства промышленности и торговли России в этом году утвержден план мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала республики на 2025-2027 годы, резюмировали в пресс-службе.