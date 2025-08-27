Показатели упали на 30-35% в первом полугодии, уточнил исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Объем переоборудования автомобильной техники под природный газ сократился на 30-35% в первом полугодии 2025 года. Такие данные привел исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Марат Хусаинов в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Из-за высокой кредитной ставки упала покупательная способность на рынке автомобилей, что отразилось падением объемов переоборудования. По нашим оценкам, где-то на 30-35% количество переоборудований в 2025 году, к сожалению, сокращается", - сказал Хусаинов.

В приведенной им презентации указано, что речь идет о первом полугодии 2025 года.

На снижение показателей, по его словам, повлиял также технический фактор, на российском рынке появились автомобили из Китая. "К сожалению, не каждый китайский автомобиль "дружит" с газом", - сказал он.

В целевом сценарии проекта концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года, которая есть в распоряжении ТАСС, сообщалось, что парк транспортных средств на газомоторном топливе в России может вырасти с 380,6 тыс. в 2025 году до 1,32 млн единиц в 2035 году. В базовом сценарии рост составит до 998 тыс. единиц, включая увеличение легкового транспорта с 375,8 тыс. до 985,2 тыс. единиц.

С 2020 год по 2024 год на газомоторное топливо была переведена 101,1 тыс. транспортных средств, включая 48,3 тыс. единиц по программам субсидирования. За этот же период построена 691 газозаправочная станция, 407 из которых - с привлечением федерального финансирования.