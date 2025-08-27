Как отметили в Ассоциации, к 2035 году показатели вырастут до 17 ГВт

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ к 2030 году может составить 14,8 ГВт. К 2035 году показатель достигнет более 17 ГВт, сообщил ТАСС глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

"У нас на текущий момент установленная мощность ВИЭ составляет 6,6 ГВт. До 2030 года в рамках реализации уже предусмотренных в нормативной базе возможностей для развития ВИЭ добавится еще порядка 8,2 ГВт. А до 2035 года к текущему уровню добавится порядка 10,5 ГВт и совокупная мощность ВИЭ должна превысить 17 ГВт", - сказал он.

Жихарев отметил, что до конца текущего года в эксплуатацию дополнительно введут не менее 400 МВт ВИЭ-объектов. "По отдельным проектам могут быть определенные подвижки с точки зрения сроков ввода, согласование которых в настоящее время обсуждается. Тем не менее, мы считали, что установленная мощность в текущем году должна превысить 7 ГВт. Соответственно, ожидаем, что до конца текущего года дополнительно в эксплуатацию будет введено не менее 400 МВт", - пояснил он.

Ранее в АРВЭ сообщили ТАСС, что выработка электроэнергии ВИЭ за январь - июнь 2025 года сохранилась на уровне 2024 года - 7,1 млрд кВт⋅ч. Ее доля в общем объеме произведенной за шесть месяцев мощности также практически не изменилась и составила 1,18%.

В апреле Жихарев сообщал ТАСС, что совокупная установленная мощность ВИЭ в России по итогам 2025 года может превысить 7,5 ГВт, что на 15% больше, чем годом ранее.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода.