В Минводах построят две новые гостиницы около аэропорта

Они будут на 150 и 100 номеров

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Две новые гостиницы на 150 и 100 номеров построят рядом с международным аэропортом Минеральные Воды до 2030 года. Объем инвестиций превысит 1 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" глава Минераловодского городского округа Максим Гаранжа.

"Сейчас на площадке рядом с территорией аэропорта инвестор планирует строительство гостиницы на 150 номеров с рестораном на 400 посадочных мест, инвестиции - порядка миллиарда рублей. Параллельно с этим также заинтересовалась компания "Азимут", тоже планирует строительство гостиничного комплекса на 100 номеров. В этой ситуации мы со своей стороны нашли уже несколько площадок, переводим землю под санаторно-курортное назначение для того, чтобы инвесторы могли выходить на эти площадки и вкладывать средства в наш округ", - сказал Гаранжа.

По словам спикера, интерес инвесторов связан с открытием нового терминала аэропорта в Минеральных Водах. Оба проекта будут реализованы в округе до 2030 года, добавил Гаранжа. "Эти инвестиции будут реализованы в течение трех-пяти лет. <…> Со строительством нового аэропорта нехватка мест размещения стала очень очевидна. Поэтому инвесторы очень заинтересовались нашим округом", - заключил Гаранжа.

Новый терминал международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова принял первый рейс 14 мая 2025 года, общий объем инвестиций составил 15,3 млрд рублей. С вводом нового терминала увеличение нормативной пропускной способности аэропорта прогнозируется до 5 млн пассажиров в год.