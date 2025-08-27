Собственные программы НТР приняты в 26 субъектах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Команды по научно-технологическому развитию (НТР) созданы к настоящему времени в 35 субъектах РФ, собственные программы НТР приняты в 26, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом было доложено на совещании под его председательством.

"Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями по научно-технологическому развитию субъектов РФ. <…> Директор дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии Наталья Гаркуша представила результаты оценки зрелости систем управления НТР в регионах и компетентности таких команд. Результаты показали, что коллегиальные органы управления созданы в 53 субъектах, команды НТР сформированы в 35, а собственные программы НТР приняты в 26 регионах", - отметили в пресс-службе.

По итогам совещания принято решение ежегодно проводить оценку профессиональной компетентности заместителей глав регионов по НТР (РНТР) в целях повышения эффективности их работы и оценку зрелости системы управления НТР.

"Перед нами стоит важная задача - выстроить в каждом регионе России систему управления научно-технологическим развитием, которая трансформирует научный потенциал в конкретные технологии, продукты и услуги для экономики и общества. Эффективность такой работы напрямую зависит от нашего "научного спецназа" - РНТР", - отметил Чернышенко.

В качестве инструментов поддержки вице-премьер назвал расширение функционала регионального сегмента домена "Наука и инновации" и запуск двух пилотных проектов: по распределению внеконкурсной части контрольных цифр приема (КЦП) в вузы при участии РНТР субъектов и масштабированию региональных конкурсов по модели Российского научного фонда (РНФ).

Инструменты повышения эффективности

Ожидается, что пилотный проект по распределению внеконкурсной части КЦП под юридически закрепленные обязательства регионов по трудоустройству выпускников даст возможность регионам получать специалистов по востребованным у них направлениям и гарантированно обеспечивать их работой. В число пилотных регионов планируется включить Красноярский край, Республику Татарстан, Новосибирскую и Томскую области.

Пилотный проект по масштабированию региональных конкурсов по модели РНФ на другие институты развития по приоритетным направлениям НТР позволит учитывать специфические нужды и конкурентные преимущества каждого региона. Так, отбор и финансирование научных проектов будут происходить на региональном уровне под контролем институтов развития.

В совещании приняли участие губернатор Красноярского края, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков, руководитель Роспатента Юрий Зубов, замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук, представители более чем 80 регионов, а также научных и образовательных организаций.

Котюков представил новую модель развития и управления наукой в регионах, разработанную рабочей группой с участием шести субъектов (Красноярский край, Калужская, Новосибирская, Томская, Тюменская области и Санкт-Петербург). Модель включает три ключевых направления: "Регион - участник национальной научно-технологической политики", "Регион - квалифицированный заказчик" и "Регион - создатель привлекательной среды".

Центральным инструментом для координации работы по реализации представленной модели станет региональный сегмент единого цифрового домена "Наука и инновации". Этот ресурс должен стать "единым окном" для управления и мониторинга научно-технологического профиля региона, навигатором мер господдержки и платформой для поиска партнеров.

Чернышенко поручил обеспечить интеграцию домена с создаваемой цифровой платформой пространственного развития. По словам Омельчука, до конца года Минобрнауки РФ проведет дополнительную работу по развитию сервиса с пилотными регионами (Красноярский край, Новосибирская и Томская области, республики Татарстан и Башкортостан) и доработает методологию единого навигатора.