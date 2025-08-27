Источники в отрасли опровергли информацию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Информация, появившаяся ранее в СМИ о том, что ракетно-космическую корпорацию "Энергия" (входит в Роскосмос) якобы готовят к продаже частному лицу, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом ТАСС сообщили источники в ракетно-космической отрасли РФ.

Ранее издание "Газета.Ru" со ссылкой на свои источники в отрасли сообщило, что одно из головных предприятий Роскосмоса якобы готовятся продавать частному лицу.

"Эти заявления являются совершенным и категорическим вымыслом", - заявил один осведомленный собеседник агентства. Другой источник ТАСС также опроверг информацию.