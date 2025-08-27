Компания также добавит новые рейсы для жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет продажи субсидированных авиабилетов из Калининграда и добавляет новые рейсы для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот возобновляет продажи субсидированных перевозок из Калининграда и расширяет программу для жителей ДФО", - говорится в сообщении.

Так, с 27 августа текущего года в программе субсидированных перевозок будут участвовать новые рейсы между пунктами ДФО: Владивосток - Петропавловск-Камчатский; Владивосток - Южно-Сахалинск; Хабаровск - Петропавловск-Камчатский; Хабаровск - Магадан; Хабаровск - Южно-Сахалинск.

Как уточнили в авиакомпании, оператором рейсов является "Аврора".

"Воспользоваться субсидированными перевозками могут жители Дальнего Востока, Калининграда, учащиеся очных форм вузов Калининградской области, а также льготные категории граждан", - рассказали в "Аэрофлоте".