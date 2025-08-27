В июле по сравнению с июнем оно поднялось на 1,5%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе - июле 2025 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года промпроизводство увеличилось на 0,7%, следует из данных Росстата.

В июле по сравнению с июнем промпроизводство выросло на 1,5%.

Добыча полезных ископаемых в РФ за январь - июль снизилась на 2,3% в годовом выражении, а производство в обрабатывающих отраслях - увеличилось на 3,3%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели снизились на 2,4%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - снизились на 3,7%.

В январе - июле в годовом выражении наибольший рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) (+31,8%), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+17,6%), производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+14,4%), выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+14%), добыче металлических руд (+3%), производстве табачных изделий (+2,1%), ремонте машин и оборудования (+1%), производстве кокса и нефтепродуктов (+0,9%).

В то же время в январе - июле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились объемы в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-17,8%), производстве кожи и изделий из кожи (-16%), добыче прочих полезных ископаемых (-9,4%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-8,2%), производстве мебели (-8,1%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (-6,3%), металлургическом производстве (-3,3%), производстве электрического оборудования (-3,2%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-2,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (-2,5%), производстве бумаги (-2,7%), производстве текстильных изделий (-1,7%), производстве одежды (-1,5%), добыче угля (-1,1%), производстве продуктов питания (-0,8%), напитков (-3,5%), производстве прочих готовых изделий (-1%), производстве химических веществ и химических продуктов (-0,1%).