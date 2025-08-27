С начала августа потребительские цены в РФ снизились на 0,17%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 19 по 25 августа 2025 года составила 0,02%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 12 по 18 августа 2025 года - дефляция равнялась 0,04%.

С начала августа потребительские цены в РФ снизились на 0,17%, с начала года цены выросли на 4,18%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 25 августа 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,46%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на свинину (+0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и овощные консервы для детского питания (+0,4%), говядину, ультрапастеризованное молоко и гречневую крупу (+0,3%), пшеничный хлеб, рис, пшено, сахар-песок, сметану, маргарин, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и поваренную соль (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2%, в том числе на картофель (-7,6%), морковь (-6,6%), репчатый лук (-5,8%), столовую свеклу (-5,7%), помидоры (-5,5%), белокочанную капусту (-5%), яблоки (-3,3%) и бананы (-1%). Цены на огурцы выросли на 7,6%.

Цены снизились на макаронные изделия (-0,4%), вермишель, подсолнечное масло и черный чай (-0,3%), сосиски, сардельки, куриные яйца и творог (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+0,5%), лизобакт, активированный уголь и нимесулид (+0,4%), валидол (+0,2%). Снизились цены на трекрезан (-1%), ренгалин (-0,4%) и пенталгин (-0,2%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на спички (+1,2%), туалетное мыло (+0,8%), пеленки для новорожденных (+0,7%), зубные щетки и туалетную бумагу (+0,3%), хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (+0,1%). Снизились цены на гигиенические прокладки (-0,2%), зубные пасты, стиральные порошки и детские бумажные подгузники (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров изменились цены на детские спортивные костюмы (+0,5%), смартфоны и шампуни (+0,3%), майки, футболки и мужские носки, футболки и детские кроссовки (+0,2%), электропылесосы, сигареты с фильтром, детские джинсы и женские колготки (+0,1%). Снизились цены на телевизоры (-1,1%), кроссовки для взрослых, обрезные доски и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,1%).

Изменились цены на автомобильный бензин (+0,6%), дизельное топливо (+0,1%).

Услуги

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,3%.

Изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд (+1%), в гостиницах 3 звезды (+0,2%), а также путевок в санатории (+0,1%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах 1 звезды, мотелях и хостелах (-0,4%), гостиницах 2 звезды (-0,2%).

Из остальных видов услуг изменились цены на мужские стрижки (+0,4%), восстановление зуба пломбой (+0,3%), женские стрижки (+0,2%), ремонт телевизоров (+0,1%).