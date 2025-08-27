Добыча попутного нефтяного газа в январе - июле уменьшилась на 4,6%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2025 года снизила суммарную добычу газа (природный и попутный нефтяной) на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 382,9 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча природного газа за семь месяцев составила 323,6 млрд куб. м, снизившись на 3% в годовом сравнении. В июле добыча оказалась равна 38,9 млрд куб. м, что на 1,2% выше, чем в июне 2025 года, и на 5,8% меньше, чем в июле 2024 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - июле уменьшилась на 4,6%, до 59,3 млрд куб. м. Еще 14,6 млрд куб. м попутного газа было сожжено на факельных установках - это на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Суммарная добыча газа в Уральском федеральном округе в январе - июле составила 303 млрд куб. м (-4,6% к предыдущему году), в Дальневосточном федеральном округе - 31,4 млрд куб. м (-8,6%), в Сибирском федеральном округе - 27,4 млрд куб. м (+26,7%), в Приволжском федеральном округе - 11,2 млрд куб. м (-2,4%), в Южном федеральном округе - 7 млрд куб. м (-11%), в Северо-Западном федеральном округе - 2,8 млрд куб. м (-6,1%), в Северо-Кавказском федеральном округе - 148 млн куб. м (-16,4%).

Производство сжиженного природного газа (СПГ) за семь месяцев текущего года составило 18,7 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В июле производство СПГ составило 2,2 млн тонн, что соответствует уровню июля 2024 года, и на 2,2% ниже, чем в июне 2025 года.

Наибольшее производство СПГ в январе - июле наблюдалось в Уральском федеральном округе - 12,3 млн тонн (-3,3% к предыдущему году) и в Дальневосточном федеральном округе - 5,7 млн тонн (+4,8%). При этом в Северо-Западном федеральном округе производство СПГ упало на 55% - до 0,61 млн тонн. На это повлияло попадание в начале января российских среднетоннажных СПГ-заводов на Балтике - "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк" - в санкционный лист Министерства финансов США. В остальных округах выпуск сжиженного газа был незначительным.

Прогнозы добычи газа в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м - благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа, заявлял он.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2025 году должна вырасти до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 709,1 млрд куб. м. Вице-премьер отмечал, что пока правительство РФ сохраняет прогноз по добыче газа, однако он, скорее всего, будет скорректирован.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в РФ в 2025 году составит 690 млрд куб. м против 685 млрд куб. м в 2024 году. При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагает увеличение добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.