Выпуск автобусов массой более 5 тонн за семь месяцев 2025 года снизился на 38,6%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - июле 2025 года выросло на 0,5%, до 383 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

В июле выпуск легковушек вырос на 4,1% по сравнению с июлем 2024 года - до 56,9 тыс., а по отношению к июню 2025 года увеличился на 26,6%.

В январе - июле производство грузового автотранспорта составило 77 тыс. единиц (-27,4%), в июле выпуск снизился на 49,4% в годовом выражении - до 8,3 тыс., а по сравнению с июнем текущего года производство грузовиков упало на 19,7%.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за семь месяцев 2025 года снизился на 38,6%, до 5,4 тыс. единиц. В июле производство сократилось на 49% в годовом выражении- до 728 единиц, а по сравнению с июнем текущего года - упало на 15,2%.

Также в январе - июле было выпущено 8,9 тыс. автобусов массой не более 5 тонн, что на 27,4% ниже, чем в январе - июле 2024 года. В июле производство сократилось на 48,6%, до 1,2 тыс. единиц, а по сравнению с июнем текущего года - снизилось на 0,3%.