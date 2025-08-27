Выпуск золота в России в июле уменьшился на 1,2%

При этом по сравнению с июнем 2025 года показатель вырос на 14,1%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Производство золота в России в июле 2025 года снизилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с июнем 2025 года показатель вырос на 14,1%.

Всего за январь - июль 2025 года производство золота увеличилось на 4,2% в годовом сравнении.

Выпуск первичного алюминия в июле снизился на 1% по сравнению с июлем 2024 года и на 4,6% вырос к июню 2025 года, в январе - июле увеличился на 2,9%.

Производство стального проката в июле 2025 года сократилось на 8% в годовом сравнении - до 4,7 млн тонн (снижение на 3,7% по отношению к июню). Всего за январь - июль выпуск проката составил 33,8 млн тонн (-6,1% в годовом сравнении).

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в июле снизился на 1,9% к июлю 2024 года и на 1,5% к июню 2025 года - до 4,5 млн тонн. За январь - июль 2025 года выпуск нелегированной стали составил 32,1 млн тонн (-2,5% в годовом сравнении).

Объем выплавки чугуна за июль 2025 года упал на 3,1% в годовом сравнении и на 0,9% к июню 2025 года - до 4,1 млн тонн. За семь месяцев выплавка чугуна снизилась на 0,7% - до 29,9 млн тонн.