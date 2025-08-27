Стоимость дизеля выросла на 7 копеек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 25 августа 2025 года выросли на 37 коп. - до 62,08 руб. за один литр, дизель подорожал на 7 коп., до 71,52 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 35 коп. и составили 58,83 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 40 коп. - до 64,22 руб. за литр, АИ-98 - на 10 коп., до 84,78 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 7 коп., до - 71,52 руб. за литр.

За период с 19 по 25 августа 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 76 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (+8,5%) и Чеченской Республике (+5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3% и 0,1% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 64,99 рубля, марки АИ-95 - от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,2 до 90,16 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,5 до 59,52 рубля, марки АИ-95 - от 62,2 до 66,18 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,5 до 90,04 рубля за литр.