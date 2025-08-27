По данным Росстата, за прошедшую неделю также выросли цены на свинину - на 0,5%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Картофель в России с 19 по 25 августа 2025 года подешевел на 7,6%, морковь - на 6,6%, лук репчатый - на 5,8% по сравнению с предыдущей неделей, в то же время огурцы подорожали на 7,6%, следует из данных Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-3,2%), в том числе на картофель (-7,6%), морковь (-6,6%), лук репчатый (-5,8%), свеклу столовую (-5,7%), помидоры (-5,5%), капусту белокочанную (-5%), яблоки (-3,3%) и бананы (-1%). Цены изменились на огурцы +7,6%", - говорится в документе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю выросли цены на свинину - на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные и овощные для детского питания - на 0,4%, говядину, молоко ультрапастеризованное и крупу гречневую - на 0,3%, хлеб пшеничный, рис, пшено, сахар-песок, сметану, маргарин, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной и соль поваренную - на 0,1%.

В то же время снизились цены на макаронные изделия (-0,4%), вермишель, масло подсолнечное и чай черный (-0,3%), сосиски, сардельки, яйца куриные и творог (-0,1%).