Доля прибыльных предприятий, соответственно, составила 69,6%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2025 года составила 30,4% против 28,1% за аналогичный период 2024 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 69,6% против 71,9% за аналогичный показатель годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 13 141,4 млрд руб., или 91,6% к первому полугодию 2024 года.

В частности, 43,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 18 366,1 млрд руб., что на 1,8% выше значения за аналогичный период 2024 года, у 18,8 тыс. организаций зафиксирован убыток на сумму 5 224,7 млрд руб., что на 41,4% выше значения годом ранее.