МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Производство сливочного масла в России в январе - июле 2025 года выросло на 3,4%, до 202 тыс. тонн, сообщается в материалах Росстата.

Производство молока, кроме сырого, за этот же период выросло на 0,9%, до 3,5 млн тонн, творога - на 1,6%, до 286 тыс. тонн. В то же время снизился выпуск сыров - на 0,7%, до 493 тыс. тонн, а также кисломолочных продуктов - на 1,4%, до 1,3 млн тонн.

По данным статистики, производство маргарина в январе - июле выросло на 4,1%, до 261 тыс. тонн. В то же время производство масла подсолнечного и его фракций нерафинированных снизилось на 16,4%, до 4,2 млн тонн, пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 6,7%, до 4,9 млн тонн, круп - на 9,3%, до 976 тыс. тонн, сахара белого свекловичного - на 29,4%, до 665 тыс. тонн, кондитерских изделий - на 5,3%, до 2,3 млн тонн.

Производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы за этот же период выросло на 2,5%, до 3,1 млн тонн. При этом производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины снизилось на 1,3%, до 2,2 млн тонн, рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков - на 0,5%, до 2,5 млн тонн.

В целом производство пищевых продуктов в России в январе - июле 2025 года снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, производство напитков - на 3,5%.