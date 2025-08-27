При этом с 19 по 25 августа 2025 года на потребительском рынке РФ отмечено околонулевое изменение цен - на 0,02%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 19 по 25 августа снизилась до 8,43% с 8,46% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"Годовая инфляция зафиксирована на уровне 8,43%", - сообщается в обзоре.

При этом с 19 по 25 августа 2025 года на потребительском рынке РФ отмечено околонулевое изменение цен - на 0,02%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось (0,13%), в том числе на плодоовощную продукцию (3,2%). На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%, указали в МЭР. В сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,19%, в секторе наблюдаемых услуг - на 0,11%, говорится в обзоре.