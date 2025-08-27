Благодаря новшеству экспортеры смогут вернуть часть средств от годового контракта

ЧЕБОКСАРЫ, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Чувашии приняло решение о введении экспортного кешбэка, благодаря которому экспортерам вернут 5% от суммы годового контракта. Об этом ТАСС сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов в кулуарах окружного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"[Приняли решение, что] экспортеры могут возместить 5% от годового контракта, <…> но не более 1 млн рублей", - сказал Артамонов.

По его словам, речь идет в целом о поддержке экспортоориентированного малого и среднего бизнеса. Было отмечено, что один экспортер сможет получить кешбэк "пока по одному контракту". "Если заявок будет много, то мы постараемся, конечно, увеличить [размер экспортного кешбэка]", - отметил премьер-министр.

Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Ольга Рассанова сообщила на окружном совещании, что в республике в настоящее время насчитывается 610 компаний-экспортеров, из них 95% - это субъекты малого и среднего предпринимательства. По ее словам, за пять лет число экспертов возросло вдвое. Замминистра отметила, что основу экспорта региона составляет продукция промышленного производства и агропромышленного комплекса.

В совещании по вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", которое прошло в Чебоксарах, приняли участие представители регионов Поволжья, сообщили ТАСС в Центре поддержки экспорта Чувашии. Участники обсудили задачи и ход реализации национального проекта, особенности внедрения обновленной версии регионального экспортного стандарта и цифрового стандарта региональных услуг. Также состоялась сессия с предпринимательским сообществом Поволжья. Совещание завершилось пленарным заседанием по вопросам развития национального бренда "Сделано в России" и награждением победителей окружного этапа всероссийского конкурса "Экспортер года".