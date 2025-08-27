Курс юаня снизился незначительно, до 11,23 рубля

МОСКВА, 27 августа . /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 27 августа вырос на 0,89%, до 2 911,48 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,99% - до 1 140,17 пункта. Курс юаня снизился незначительно, до 11,23 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торги среды в смешанной динамике, к концу дня покупатели усилили активность. Поддержку могло оказать заявление спецпредставителя [президента США] Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о том, что США на ежедневной основе ведут диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта. Правда, в то же самое время Вашингтон с сегодняшнего дня повысил торговые пошлины на индийские товары с 25% до 50% из-за закупок Индией российской нефти", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Среди лидеров роста в среду оказались акции "СПб Биржи" (+4,65%), "Алросы" (+4,10%) и "Новатэка" (+4,04%). Среди лидеров падения сегодня - "Полюс" (-2,86%), "ВУШ" (-1,90%) и "Татнефть" (-0,97%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов.

Прогноз на 28 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 28 августа - 79,5-81,5 рубля за доллар США и 11,1-11,3 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 2 950 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 28 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 850 - 2 940 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 28 августа: 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11-11,5 рубля соответственно.