По данным агентства, Евросоюз уже достиг предела прямых мер

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций, который главы МИД объединения обсудят на неформальной встрече в Копенгагене 29-30 августа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС исторически был против применения вторичных санкций, - отмечает агентство. - Однако сейчас ЕС готовит новый пакет [ограничений] против России, который должен быть принят в течение недель, и складывается впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России".

Агентство отмечает, что эти вторичные санкции могут быть направлены на противодействие мерам России по преодолению ограничений и могут заключаться в запретах на поставки определенных товаров и технологий в третьи страны, которые Евросоюз подозревает в попытках обхода санкций.

Источники Bloomberg отмечают, что 19-й пакет рестрикций предполагает включение в черный список лиц, которых Брюссель обвиняет в "похищении украинских детей". Так здесь называют эвакуацию Россией детей из зоны боевых действий на территории новых регионов РФ. Кроме того, Bloomberg ожидает новых мер, направленных против российского нефтяного, газового и банковского секторов.

Впрочем, поскольку министерская встреча носит неформальный характер, принятие решений по 19-му пакету санкций на ней не ожидается.