Первый резидент может выйти на индустриальную площадку в Душанбе в 2026 году, в Каире - не ранее 2027 года

ЧЕБОКСАРЫ, 27 августа. /ТАСС/. Российские промышленные зоны в Египте и Таджикистане планируется начать строить в 2026 году. Первый резидент может выйти на индустриальную площадку в Таджикистане в 2026 году, в Египте - не ранее 2027 года, сообщил журналистам в Чебоксарах директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Дмитрий Кусков.

"Думаю, что на стройку дальних [промышленных] объектов мы зайдем в следующем году. Первых резидентов в Таджикистане мы планируем на 2026 год, <…> Египет - это уже 2027-2028 годы. <…> Но мы уже сейчас готовы работать с компаниями и приглашаем их всех к нам, чтобы начать [совместно] работать, строить под них эту инфраструктуру", - отметил Кусков.

На окружном совещании по вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", которое прошло в Чебоксарах, Кусков сообщил, что в середине сентября планируется бизнес-миссия в Египет. "Сейчас эта [промышленная] зона в определенной стадии развития. Мы перешагнули все документарные формальности и с этого года уже начинаем <…> привлекать туда компании. Надеюсь, что со следующего года начнем <…> стройку", - отметил представитель Минпромторга РФ.

В марте 2023 года Россия и Египет подписали протокол о внесении изменений в соглашение по российской промышленной зоне, которое позволит компаниям-резидентам реализовывать произведенную на этой территории продукцию на египетском рынке. Межправительственное соглашение о создании индустриального парка в Таджикистане было подписано в марте в ходе официального визита президента республики Эмомали Рахмона в Москву.