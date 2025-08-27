Подобный рост вызовет высокая напряженность в геополитике, отмечают аналитики компании Positive Technologies

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Активность политически мотивированных хакеров в мире во втором полугодии 2025 года будет высокой на фоне напряженности в геополитике. Об этом говорится в отчете специалистов компании Positive Technologies об актуальных киберугрозах I - II кварталов (есть у ТАСС).

Хактивисты обычно атакуют, в том числе, государственные структуры, и, по данным Positive Technnologies, "начиная с 2022 года доля атак на госучреждения никогда не была так высока".

Среди всех успешных атак в первом полугодии 2025 года 21% пришлось именно на них - это на 6 процентных пунктов больше, чем год назад. Ближайший "конкурент" по совершенным успешным атакам - промышленность (13%).

"Подобный рост вызван геополитическими процессами по всему миру. Мы предполагаем, что во II полугодии 2025 года на фоне нестабильной геополитической обстановки активность хактивистов будет оставаться высокой. Группировки будут продолжать использовать киберпространство для выражения своей политической позиции", - считают аналитики.