Тарифы могут повысить на импорт автомобилей, текстиля и пластмассовых изделий из Китая, сообщает источник агентства

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Мексики планируют повысить пошлины на импортируемые из Китая товары в соответствии с давним требованием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, повышение тарифов затронет поставляемые из Китая автомобили, текстиль и изделия из пластмассы. Как ожидается, более высокие пошлины будут введены и в отношении других стран Азии. Окончательное решение о размере тарифов пока принято не было.

Давление со стороны Вашингтона объясняется стремлением помешать ввозу дешевых китайских товаров в США, пишет Bloomberg. Американская администрация утверждает, что продукция из КНР сначала ввозится в Мексику, а затем оттуда попадает в Соединенные Штаты.

Агентство напоминает, что администрация Трампа уже долгое время просит руководство Мексики обложить более высокими импортными пошлинами товары из КНР, чтобы обезопасить собственную продукцию от высоких американских пошлин. В конце февраля этот вопрос с мексиканским министром экономики Марсело Эбрардом обсуждал министр торговали США Говард Латник.