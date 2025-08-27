Нилов предположил, на сколько увеличится МРОТ в 2026 году

С 1 января 2026 года показатель должен вырасти примерно на 20%, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.

"Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции", - сказал Нилов, отметив, что, таким образом, минимальный размер оплаты труда достигнет 27 тыс. рублей.

По словам Нилова, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты "от 4 млн до 5 млн человек".

Законопроект об индексации МРОТ будет внесен правительством в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку. "Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, и работа над ним будет продолжена одновременно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов", - сказал глава комитета Госдумы.