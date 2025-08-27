Камчатка расскажет о взаимодействии человека и природы на ВЭФ-2025

Основную часть стенда представят три главные зоны: "Воля человека", "Мощь океана" и "Энергия вулкана"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 августа. /ТАСС/. Основная идея павильона Камчатского края на выставке "Улица Дальнего Востока" посвящена взаимосвязи человека с природой. Камчатка расскажет о том, как было встроено бережное отношение к природе в социально-экономические аспекты региона за последние 10 лет, сообщается на сайте краевого правительства.

"Основная часть стенда будет представлена тремя главными зонами: "Воля человека", "Мощь океана" и "Энергия вулкана". Наш павильон - это живое отражение Камчатки. Это уникальная земля, где воля человека, мощь океана и энергия вулканов формируют историю освоения и развития нашего края. Эта история неразрывно связана с несгибаемым духом и подвигами камчатцев", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Он отметил, что центральная выставочная зона "Воля человека" будет представлена интерактивной музейной экспозицией, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, героям специальной военной операции, трудовым подвигам тыла, волонтерской деятельности. Кроме того, отдельно будет представлен музей Курильской десантной операции.

