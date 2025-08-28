В его рамках следует гарантировать безусловную поддержку в первые месяцы, а продление должно быть автоматическим при наличии объективных причин, заявил член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Социальный контракт как инструмент поддержки малоимущих следует усовершенствовать: в его рамках должна быть гарантирована безусловная поддержка в первые месяцы действия, а его продление должно быть автоматическим при наличии объективных причин. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Социальный контракт задумывался как инструмент поддержки малоимущих, где помощь предоставляется на ограниченный срок при условии выполнения конкретных мероприятий - поиск работы, прохождение обучения, открытие предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства. Сроки действия контракта, как правило, составляют от трех месяцев до года. За это время крайне тяжело серьезно изменить жизнь семьи: пройти качественное обучение, наладить стабильный доход или вывести бизнес на самоокупаемость. Когда контракт завершается, человек часто остается в том же положении, что и в начале", - указал депутат.

Кроме того, возможность продления контракта при наличии уважительных причин остается весьма туманной, отмечет Гаврилов. "Человек может столкнуться с болезнью, необходимостью лечить себя или ухаживать за родственником, и тогда выполнение бизнес-плана или программы трудоустройства объективно невозможно. В действующих правилах подобные ситуации зачастую не признаются уважительными, и семья теряет поддержку", - полагает депутат. Отдельный минус - сама процедура оценки проектов: специалисты органов соцзащиты редко обладают компетенцией в сфере предпринимательства или профессионального обучения, в результате решения могут быть субъективными, считает парламентарий.

Чтобы придать инструменту реальный смысл, нужно скорректировать подход: продление должно быть автоматическим, если человек объективно проходит обучение, ухаживает за родственником или имеет подтвержденные медицинские ограничения, перечень уважительных причин необходимо закрепить на федеральном уровне, а также стоит предусмотреть безусловную стартовую часть на первые месяцы - небольшой гарантированный объем поддержки, который позволит человеку начать обучение или проект, не опасаясь того, что любая задержка приведет к потере всей помощи, предлагает парламентарий.

"Только в таком формате соцконтракт сможет выполнять свое назначение - сопровождать человека в сложный период", - считает Гаврилов.

Социальный контракт - это соглашение между государством и гражданином или семьей, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. В рамках контракта государство помогает людям деньгами, а также составляет программу социальной адаптации - дорожную карту по реализации трудового или предпринимательского потенциала гражданина.