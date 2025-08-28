В Хабаровском крае терминал "Дальтрансугля" перевалит 19,5 млн тонн угля

Это на 37% больше грузооборота 2024 года

ВАНИНО, 28 августа. /ТАСС/. Объемы перевалки угля в терминале компании "Дальтрансуголь" в бухте Мучка Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края увеличатся до 19,5 млн тонн по итогам года. Об этом сообщил ТАСС директор компании Владимир Долгополов.

"К концу года планируем прийти к отгрузке 19,5 млн тонн угля, что на 37% больше грузооборота прошлого года", - сказал Долгополов.

С реализацией проекта второй очереди терминала перерабатывающая мощность должна увеличиться к 2027 году на 22% - с нынешних 32,8 млн угля до 40 млн тонн в год. "Сложностей с загрузкой мощностей не предвидится. Уже сейчас после подписания соглашения с ДВЖД об увеличении мощности терминала до 32,8 млн тонн угля в год среднесуточная поставка угля в адрес терминала выросла в 1,3 раза и только продолжает расти. А к 2027 году РЖД должны завершить реализацию работ по расширению Восточного полигона, что только нарастит существующую динамику", - сказал директор компании.

Терминал "Дальтрансугля" в Ванино основан в 2004 году для обеспечения экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он расположен в завершении Байкало-Амурской магистрали, что позволяет принимать уголь со всех основных бассейнов Сибири и Дальнего Востока. Терминал выполняет государственную инвестиционную программу развития Восточного полигона, компания является резидентом свободного порта Владивосток.