Траты россиян на химчистку за месяц выросли на 56%

По данным исследования сервиса ЮKassa и IT-компании "Эвотор", средний чек на услуги химчистки вырос до 6 193 рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Расходы россиян на клининговые услуги выросли в первой половине августа на 13% к июлю, траты на химчистки прибавили 56%, а покупки мебели и интерьера увеличились на 4%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков из ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и IT-компании "Эвотор". Материалы исследования есть в распоряжении ТАСС.

"Россияне ищут баланс между практичностью и эстетикой, выбирая решения, которые максимально эффективно улучшают качество жизни при разумных финансовых затратах. При этом граждане часто предпочитают не капитальные изменения, а косметические улучшения", - говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным сервиса ЮКassa, с 1 по 15 августа 2025 года оборот площадок, продающих мебель и предметы интерьера, вырос на 4% к июлю, число покупок на 7%, а средний чек снизился на 3%, до 22 849 рублей.

Аналитики ИТ-компании "Эвотор" зафиксировали рост спроса на профессиональную уборку: средний чек клининговых компаний достиг 4 303 рублей, что на 71% выше показателя прошлого года и на 13% выше показателя июля. Обороты клининговых сервисов выросли в 2,2 раза год к году, число платежей увеличилось на 31%. По данным ЮКassa, спрос на химчистки также подскочил: обороты за первую половину августа прибавили 56% месяц к месяцу, оплат стало на 33% больше, а средний чек вырос на 18%, до 6 193 рублей.

При этом сохраняется интерес к строительным материалам. В первой половине августа их оборот увеличился на 7% по сравнению с июлем, число покупок на 3%, а средний чек поднялся на 5%, до 20 798 рублей.