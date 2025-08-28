Как рассказал директор "Дальтрансугля" Владимир Долгополов, в рамках реализации второй очереди комплексной инвестиционной программы по увеличению перерабатывающей мощности терминала до 40 млн тонн угля в год до 2027 года построят и введут в эксплуатацию 14 новых объектов

ВАНИНО, 28 августа. /ТАСС/. Компания "Дальтрансуголь" направит более 16 млрд рублей в реализацию проекта второй очереди угольного терминала в бухте Мучка Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края. Об этом сообщил ТАСС директор компании Владимир Долгополов.

"Частные инвестиции под реализацию комплексной инвестиционной программы составляют 26,528 млрд рублей, во вторую очередь планируется вложить более 16 млрд рублей", - сказал Долгополов.

Терминал "Дальтрансугля" в Ванино основан в 2004 году для обеспечения экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он расположен в завершении Байкало-Амурской магистрали, что позволяет принимать уголь со всех основных бассейнов Сибири и Дальнего Востока. Терминал выполняет государственную инвестиционную программу развития Восточного полигона, компания является резидентом свободного порта Владивосток.

Как рассказал Долгополов, в рамках реализации второй очереди комплексной инвестиционной программы по увеличению перерабатывающей мощности терминала до 40 млн тонн угля в год до 2027 года будут построены и введены в эксплуатацию 14 новых объектов. Это вагоноразмораживатель на 27 полувагонов, вагоноопрокидыватель на три полувагона, аспирационная установка вагоноопрокидывателя, здание дробильной установки, две пересыпные станции, конвейерные эстакады, тоннели и другие. Перерабатывающая мощность терминала после ввода в эксплуатацию новых объектов к 2027 году должна увеличиться на 22% - с 32,8 млн тонн угля до 40 млн тонн в год, сказал Долгополов.