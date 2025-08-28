Херсонщина инициировала создание федерального проекта восстановления Каховской ГЭС

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что пока это на стадии предложения, так как требуется решение федерального Минфина

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Херсонская область вышла с инициативой на федеральный уровень, предложив заранее продумать финансирование восстановление Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Мы не просто сохраняем систему, мы думаем на перспективу. Вышли с важной инициативной на федеральный уровень - заранее предусмотреть финансирование и разработку проекта по восстановлению Каховской ГЭС. Пока это на стадии предложения: потребуется решение федерального Минфина. Но главное - мы начали этот разговор", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, проводя встречу с Сальдо, указал на необходимость создания программы мелиорации в Херсонской области. По словам губернатора, в условиях отсутствия мелиорации аграрии региона в этом году собрали более 1,3 млн тонн урожая, а площадь пахотных земель составляет почти 2 млн га.

Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек.