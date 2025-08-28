В НБКИ сообщили о росте среднего размера автокредита в России

Показатель в июле 2025 года составил 1,38 млн рублей, свидетельствуют данные бюро

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средний размер автокредита в России в июле 2025 года увеличился на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,38 млн рублей. Показатель демонстрирует рост пятый месяц подряд после семимесячного периода снижения, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основе информации от кредитных организаций (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"После семимесячного падения, начавшегося в августе 2024 года, средний размер выданных автокредитов растет пятый месяц подряд", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, средний чек кредита на покупку авто начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. При этом с марта 2025 года показатель восстанавливается умеренными темпами на фоне постепенного роста выдачи автокредитов.

Несмотря на последовательный месячный рост, в годовом выражении (к июлю 2024 года) средний размер автокредита сократился на 6,4% (с 1,47 млн рублей).

В регионах наибольший средний размер автокредита в июле был зафиксирован в Москве (1,85 млн рублей), Московской области (1,70 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,59 млн рублей). Наибольший прирост показателя по сравнению с июнем продемонстрировали Кемеровская область (8,4%), Удмуртская Республика (+8,5%) и Тульская область (+8,7%). Единственным регионом из топ-30, где средний чек сократился, стала Новосибирская область (-0,7%).

Банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки не выше 50%.