В Бурятии сняли ограничения на экспорт скота и животноводческой продукции

Это решение стало возможным после того, как Россельхознадзор признал территорию региона благополучной по ряду заразных болезней животных

УЛАН-УДЭ, 28 августа. /ТАСС/. Ограничения на экспорт скота сняты для Бурятии после признания республики благополучной по заразным болезням животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Временный запрет на вывоз скота и мясной продукции был введен летом 2024 года из-за точечных вспышек заразного узелкового дерматита, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний животных.

"Сняты все ограничения на вывоз за пределы Бурятии, экспорт живого скота и животноводческой продукции. Это решение стало возможным после того, как Россельхознадзор признал территорию региона благополучной по ряду заразных болезней животных. Основанием для отмены запрета послужил комплекс проведенных ветеринарных мероприятий. Снятие ограничений касается перемещения племенного, пользовательного и убойного крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также продукции животного происхождения", - сообщили в пресс-службе.

По словам зампреда - министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалана Дармаева, данное решение открывает перед республикой экономические перспективы. "До введения ограничений республика активно поставляла племенных животных в страны таможенного союза: с 2019 по 2021 год было экспортировано более 11 тыс. голов КРС казахской белоголовой и калмыцкой пород", - напомнил Дармаев.